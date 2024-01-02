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البحرية الأمريكية تعلن مغادرة حاملة الطائرات“فورد” المتوسط خلال أيام بعد أشهر من التمركز لحماية إسرائيل

1/2/2024 3:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات“يو إس إس جيرالد آر فورد” ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الأسطول الأمريكي السادس، وهو القيادة البحرية المتمركزة في أوروبا والمسؤولة عن السفن التي تبحر في البحر المتوسط، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن حاملة الطائرات فورد“ستبحر عائدة إلى الوطن في الأيام المقبلة”.

وأوضح أن الأوامر صدرت لحاملة الطائرات بـ”التوجه إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي ووضعنا الدفاعي”، والذي تقرر بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف:“ستعود حاملة الطائرات إلى مينائها الرئيس كما هو مقرر للتحضير لعمليات انتشار مستقبلية”.

وتابع الأسطول السادس:“تقوم وزارة الدفاع باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط”.

وذكر في بيانه:“نتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل وزارة الدفاع العمل على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة”.

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