قناة عبرية: الجيش يخطط لتقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلي أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تُعرف محليًّا باسم "الحمائل" إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع.

ووفقًا للهيئة، فإنها ستعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني اليوم للمصادقة عليها.

ووصفت الهيئة تلك الحمائل بأنها "معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالي في القطاع". وذكرت الهيئة أن القطاع سيقسَّم إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها.

وأشار أيضًا إلى أن العائلات الكبيرة ستدير الحياة المدنية في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع.

وقبل أيام، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المسؤولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الجمعة، إن نتنياهو الذي يرفض إجراء مناقشات بشأن "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سأل عن ما إذا كان بالإمكان تعزيز مكانة عشائر مسلحة وجهات محلية ودعمها، بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.