قناة عبرية: الجيش يخطط لتقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الاسرائيلي أعد خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تُعرف محليًّا باسم "الحمائل" إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع.
ووفقًا للهيئة، فإنها ستعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني اليوم للمصادقة عليها.
ووصفت الهيئة تلك الحمائل بأنها "معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالي في القطاع". وذكرت الهيئة أن القطاع سيقسَّم إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كل عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها.
وأشار أيضًا إلى أن العائلات الكبيرة ستدير الحياة المدنية في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب لحين ترتيب إدارة دائمة للقطاع.
وقبل أيام، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المسؤولين الأمنيين فحص ما إذا كانت هناك قوى محلية في قطاع غزة يمكن التعاون معها واستخدامها في إدارة شؤون القطاع بعد الحرب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الجمعة، إن نتنياهو الذي يرفض إجراء مناقشات بشأن "اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سأل عن ما إذا كان بالإمكان تعزيز مكانة عشائر مسلحة وجهات محلية ودعمها، بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.
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