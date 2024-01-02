مستعمرون يمنعون المواطنين من حراثة أراضيهم جنوب شرق طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN- منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من حراثة أراضيهم جنوب شرق طوباس.

وأفاد الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، بأن المستعمرين منعوا عددا من المواطنين من حراثة أراضيهم وزراعتها في منطقة "الثعلة"، شرق عاطوف جنوب طوباس.

وأشار إلى أن الاحتلال استولى على بطاقاتهم الشخصية، واحتجزهم لعدة ساعات.



