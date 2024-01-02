مستعمرون يمنعون المواطنين من حراثة أراضيهم جنوب شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- منع مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من حراثة أراضيهم جنوب شرق طوباس.
وأفاد الناشط في اللجان الشعبية أيمن غريب، بأن المستعمرين منعوا عددا من المواطنين من حراثة أراضيهم وزراعتها في منطقة "الثعلة"، شرق عاطوف جنوب طوباس.
وأشار إلى أن الاحتلال استولى على بطاقاتهم الشخصية، واحتجزهم لعدة ساعات.
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