الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على مركبته في جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن من خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، واستولت على مركبته.
وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز طيار بين عقربا ويانون، احتجزت المواطن ياسر فهمي مرار أثناء مروره على الحاجز واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تستولي على مركبته وتفرج عنه.
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