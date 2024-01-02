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الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على مركبته في جنوب نابلس

1/2/2024 3:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن من خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، واستولت على مركبته.

وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز طيار بين عقربا ويانون، احتجزت المواطن ياسر فهمي مرار أثناء مروره على الحاجز واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تستولي على مركبته وتفرج عنه.

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