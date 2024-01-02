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ارتفاع النفط 1 بالمئة بداية العام الجديد

1/2/2024 3:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة واحد بالمئة، لتبدأ العام الجديد بارتفاع، في ظل توقعات بتحفيز اقتصادي صيني للطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.


ووفقا لوكالة " رويترز"، ارتفع خام برنت 1.03دولار بما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 78.07 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو بنسبة 1.2 بالمئة.

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