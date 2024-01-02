ارتفاع النفط 1 بالمئة بداية العام الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار النفط بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة واحد بالمئة، لتبدأ العام الجديد بارتفاع، في ظل توقعات بتحفيز اقتصادي صيني للطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
ووفقا لوكالة " رويترز"، ارتفع خام برنت 1.03دولار بما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 78.07 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو بنسبة 1.2 بالمئة.
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