اليابان تهدف لتعزيز المشاركة الفردية في سوق الأسهم

(MENAFN
) تم إعادة هيكلة برنامج "إن آي إس إيه" في اليابان، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014، بهدف تعزيز المشاركة الفردية في سوق الأسهم وتحفيز الاستثمارات, وتشمل التعديلات إلغاء الإعفاء الضريبي السابق لمدة 20 عامًا على الحسابات التي تركز على الاستثمار في الأسهم، مما يتيح الآن فترة غير محدودة من الإعفاء الضريبي.
كما وصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، هذه الإصلاحات بأنها تمثل "نموذجًا جديدًا من الرأسمالية" مُعد خصيصًا للسوق الياباني، مع التركيز على توسيع خيارات الاستثمار والتنويع, والهدف المركزي من هذا التحديث هو زيادة حجم ملكية الأوراق المالية بواسطة الأفراد, ومع الأخذ في الاعتبار أن المواطنين في اليابان قاموا بتجميع ما يقرب من 15 تريليون دولار في شكل مدخرات حتى شهر سبتمبر، فإن هذه التغييرات في السياسة قد تكون لها تأثيرات كبيرة وملموسة على السوق المالية.
كانت مبادرة "إن آي إس إيه" قبل التعديلات، تسمح بإعفاء ضريبي يصل إلى 1.2 مليون ين سنويًا للاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية, ولكن، مع القواعد المُحدثة، تم توسيع هذه الحدود بشكل كبير، حيث يمكن للأفراد الاستثمار الآن خاليًا من الضرائب حتى 3.6 مليون ين في الأسهم وصناديق "إي تي اف"، بينما يمكن لهم استثمار حتى 2.4 مليون ين في صناديق الاستثمار المتبادل طويلة الأمد, وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الهيكلة المُعدلة لبرنامج NISA مجموعة من المزايا الضريبية المغرية، بما في ذلك إعفاء ضريبي لمدة 20 عامًا للمدخرات طويلة الأمد وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لحسابات "إن آي إس إيه" العادية.
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