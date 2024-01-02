معرض عالم القهوة ينظّم بطولتي «الباريستا» و«اللاتيه»

يستعدّ معرض «عالم القهوة 2024»، أحد أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة القهوة، لاستضافة بطولتين وطنيّتين فريدتين للمحترفين في القطاع؛ هما «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» و«البطولة الوطنية لفن اللاتيه»ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري 2024، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية.

وتُعدّ «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» مسابقة فريدة تجمع أمهر محترفي إعداد وتقديم القهوة في الدولة تحت سقفٍ واحدٍ لاستعراض مواهبهم وقدراتهم أمام آلاف الخبراء والمختصين والهواة؛ ويقوم فريق من المحكّمين الدوليين بتقييم مشاركات المتسابقين بناءً على عدة معايير، بما في ذلك جودة المشروبات، وطريقة التقديم، والإبداع، والكفاءة الفنية. وتهدف البطولة إلى تسليط الضوء على مهنة «الباريستا» والترويج للتميّز في صناعة القهوة من خلال إتاحة الفرصة للمحترفين لإظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال. ويأتي انعقاد بطولة «الإمارات الوطنية للباريستا» تمهيدًا لإقامة «البطولة العالمية للباريستا» التي تُعدّ إحدى أبرز مسابقات القهوة العالمية، حيث يتأهل الفائزون بمختلف البطولات الوطنية للباريستا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولة العالمية.

وفي إطار «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، يُمنح كلّ متنافس 15 دقيقة لتقديم عرض حماسي مميّز على أنغام الموسيقى لإبهار لجنة التحكيم بمشروبات القهوة التي تلائم جميع الأذواق، بما في ذلك الإيسبريسو والقهوة الأصلية والقهوة بالحليب؛ وتتولى لجنة التحكيم تقييم المشاركات وفقًا لقواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة بـ«بطولة العالم للباريستا».

من جهةٍ أخرى، تُقام«البطولة الوطنية لفن اللاتيه» التي تبرز القدرات الفنية والإبداعية للباريستا في إعداد اللاتيه؛ وتتولى لجنة تحكيم تقييم المشاركات بناءً على السمات البصريّة والإبداعية، مع التركيز على التباين في الأنماط والأداء العام؛ وتعتمد هذه البطولة الوطنية قواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة المتّبعة في فعاليات القهوة العالمية.



أصحاب المهارات

وقال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة في الإمارات: «يسرّنا تنظيم هاتين البطولتين ضمن النسخة الثالثة لمعرض عالم القهوة 2024، ما يؤكد التزامنا بتكريم أصحاب المهارات والمبدعين، وحرصنا على زيادة التنافسية والتبادل الثقافي بين»الباريستا«؛ كما تعكس هذه البطولات والمسابقات رؤيتنا لتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار والتميّز في صناعة القهوة، وتوفير منصة مهمّة للموهوبين لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال، فضلاً عن تحسين أساليب ومهارات»الباريستا«، وتعزيز تجربة عشّاق القهوة».

وقالت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة: «نتطلّع لانطلاق الفعاليات والبطولات والمسابقات المثيرة التي يضمّها المعرض، للاستمتاع بابتكارات الباريستا، واستكشاف الاتجاهات والأفكار الجديدة التي سوف تشكّل مستقبل صناعة القهوة في المنطقة والعالم»، ولا شك أن المشاركات المتميّزة للمحترفين والخبراء والشركات العالمية من حول العالم، وتنوّع الثقافات التي يضمها المعرض، سوف تُسهم في تطوّر هذا القطاع الحيوي، خاصةً وأن دولة الإمارات تضم عددًا من أبرز سلاسل المقاهي العالمية، بينما تحتل دبي مكانة رائدة على مستوى المنطقة في مجال الابتكار في صناعة القهوة».

جوائز تصميم القهوة

وعلى هامش فعالياته، يُنظّم معرض عالم القهوة 2024 مسابقتي»جوائز تصميم القهوة«و»أفضل منتج جديد«. وتهدف المسابقتان إلى الاحتفاء بالابتكار، وتعزيز التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصصين، واستكشاف ملامح مستقبل قطاع القهوة. وتهدف مسابقة»جوائز تصميم القهوة«التي تقام هذا العام تحت شعار»احتفل بالتصميم في عالم القهوة«إلى تسليط الضوء على التصاميم الملهمة في صناعة القهوة، بدايةً من التغليف وتصميم شعار العلامات التجارية، إلى المعدات وتصميم ديكورات المساحات؛ وتتولّى لجنة من الخبراء تقييم جميع التصاميم المشاركة وفق معايير صارمة. أمّا مسابقة»أفضل منتج جديد«التي تنعقد تحت شعار»احتفل بالابتكار في صناعة القهوة«، فتُسلّط الضوء على الابتكارات والمنتجات الجديدة ذات القيمة العالية في قطاع القهوة.

ويضمّ المعرض كذلك مجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك جناح»روسترز فيلدج«وجناحا»كابينغ روم«و»برو بار"؛ وتتضمّن فعاليات المعرض كذلك تنظيم مجموعة من الجلسات الحواريّة وورش العمل المتخصصة حول الاستدامة، وأفضل أساليب استغلال الموارد والممارسات المستدامة التي تجسّد التزام مجتمع القهوة عالميًا بالإنتاج المسؤول.

ويُعدّ معرض عالم القهوة الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 – 23 يناير 2024 في قاعات زعبيل 4، 5، 6 الوجهة المثالية لمحبي القهوة والخبراء والمتخصّصين والمهنيين العاملين في هذا المجال في المنطقة، ويُوفّر فرصة فريدة للتواصل مع مجتمع القهوة العالمي، واكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة، وتبادل الخبرات والمعارف، والتواصل مع المتخصصين والروّاد في القطاع. وسوف تستقطب فعاليات المعرض المختلفة أشهر الخبراء والروّاد في صناعة القهوة وأصحاب المقاهي والباريستا.