هبه ادحيدل من عمان العربية تشارك في المشروع الوطني لتأهيل القا

خبرني - شاركت الطالبة هبه حسين ادحيدل وبتنسيب من عمادة شؤون الطلبة/ جامعة عمان العربية، في المشروع الوطني لتأهيل القادة الشباب برنامج (نشامى) الذي نظمه مركز إعداد القيادات الشبابية/ وزارة الشباب بواقع (80) ساعة تدريبية والذي استمر لمدة (7) أشهر ، وذلك بمتابعة وتوجيه مستمر طيلة فترة التدريب من الأستاذة شذا الربيع/ رئيس قسم الإرشاد والخدمات النفسية في عمادة شؤون الطلبة.

حيث تعد هذه المشاركة ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تحرص عمادة شؤون الطلبة في الجامعة على صقل شخصية طلبتها من خلال تنميتهم فكرياً وريادياً وتنمية القدرات الإبداعية لديهم، حيث جاءت فكرة هذا البرنامج (برنامج نشامى)، تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب لتشجيع وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي وبناء وصقل قدرات الشباب ومهاراتهم في مفهوم العمل التطوعي وضمن محور المواطنة الفاعلة وما يرتكز عليه من قيم الخير العام والتكافل الاجتماعي ورأس المال الوطني وتطوير آليات المواطنة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات شبابية واعده من أصحاب المبادرات والمشاريع الريادية والأعمال التطوعية المتسلح بالمعرفة والعلم والمهارات اللازمة، المنتمي لوطنه والمشارك في تنميته وتطوره، حيث كان من أهم مخرجات البرنامج الوصول بالمشارك إلى معالم الشخصية القيادية بأبعادها الثلاثة (الفكري والانفعالي والسلوكي)، وإعداد قيادات شبابية قادرة على التخطيط وتنفيذ مبادرات هادفة وفهم أهمية التغيير وتوظيف الإبداع في صناعة المستقبل، وتعزيز بناء القيادات الشبابية وترسيخ المبادئ المجتمعية