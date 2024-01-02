هبه ادحيدل من عمان العربية تشارك في المشروع الوطني لتأهيل القا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - شاركت الطالبة هبه حسين ادحيدل وبتنسيب من عمادة شؤون الطلبة/ جامعة عمان العربية، في المشروع الوطني لتأهيل القادة الشباب برنامج (نشامى) الذي نظمه مركز إعداد القيادات الشبابية/ وزارة الشباب بواقع (80) ساعة تدريبية والذي استمر لمدة (7) أشهر ، وذلك بمتابعة وتوجيه مستمر طيلة فترة التدريب من الأستاذة شذا الربيع/ رئيس قسم الإرشاد والخدمات النفسية في عمادة شؤون الطلبة.
حيث تعد هذه المشاركة ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تحرص عمادة شؤون الطلبة في الجامعة على صقل شخصية طلبتها من خلال تنميتهم فكرياً وريادياً وتنمية القدرات الإبداعية لديهم، حيث جاءت فكرة هذا البرنامج (برنامج نشامى)، تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب لتشجيع وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي وبناء وصقل قدرات الشباب ومهاراتهم في مفهوم العمل التطوعي وضمن محور المواطنة الفاعلة وما يرتكز عليه من قيم الخير العام والتكافل الاجتماعي ورأس المال الوطني وتطوير آليات المواطنة.
ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات شبابية واعده من أصحاب المبادرات والمشاريع الريادية والأعمال التطوعية المتسلح بالمعرفة والعلم والمهارات اللازمة، المنتمي لوطنه والمشارك في تنميته وتطوره، حيث كان من أهم مخرجات البرنامج الوصول بالمشارك إلى معالم الشخصية القيادية بأبعادها الثلاثة (الفكري والانفعالي والسلوكي)، وإعداد قيادات شبابية قادرة على التخطيط وتنفيذ مبادرات هادفة وفهم أهمية التغيير وتوظيف الإبداع في صناعة المستقبل، وتعزيز بناء القيادات الشبابية وترسيخ المبادئ المجتمعية
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