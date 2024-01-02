بالتسامح نرتقي محاضرة لإمام الحضرة الهاشمية في عمان العربية

خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية محاضرة بعنوان "بالتسامح نرتقي" والتي قدمها إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد عبد الحفيظ الخلايلة، وذلك بالتعاون مع كلية الشريعة وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة بفضيلة الدكتور الخلايلة وبالحضور، وتحدث الخلايلة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته في الأرض ومكنة من قيادة كل ما دونه لخدمته وان الأصل بالتعامل أن يكون ضمن أسس الفطرة السليمة التي حبا الله البشرية بها وهي الخير والود بين الناس ونحن، وقال نحن في زمن كثر فيه الاختلاف في وجهات النظر والآراء ولابد أن نكون قادرين على تقبل بعضنا البعض وان الوقت والجهد الذي يقضى بالخلافات فيه هدر كبير ، ووجه سماحته الطلبة إلى التعامل بتسامح وإيجابية مع جميع القضايا التي تواجههم في حياتهم الجامعية والعملية، وفي ختام الندوة دعا الخلايلة للأمة العربية والإسلامية عامة والى اهل غزة خاصة بأن يثبتهم وينصرهم على عدونا وعدوهم وان يتقبل شهدائهم وان يحفظ الله الأردن آمناً مستقراً بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.





وأكد الدكتور بلال أبو قدوم عميد كلية الشريعة الذي أدار المحاضر بأن التّسامح قيمة عظيمة، وأحد المبادئ الإنسانية، التي حولها الإسلام إلى واقع يتعامل به المسلم في حياته اليومية العملية وجرى خلال المحاضرة نقاش موسع أجاب سماحة الدكتور الخلايلة عن أسئلة الحضور.

وفي ختام المحاضرة أشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى أن الأردنيين يعيشون في ظل تسامح العائلة الهاشمية والتي تقتدي بجدها الأعظم رسولنا الكريم، وهذا التسامح رسخ الحب بينهم وبين الأردنيين على مر التاريخ.

وقدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان درع الجامعة لسماحة الدكتور احمد عبد الحفيظ الخلايلة تقديراً وامتناناً له.