بالتسامح نرتقي محاضرة لإمام الحضرة الهاشمية في عمان العربية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية محاضرة بعنوان "بالتسامح نرتقي" والتي قدمها إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد عبد الحفيظ الخلايلة، وذلك بالتعاون مع كلية الشريعة وبرعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.
وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة بفضيلة الدكتور الخلايلة وبالحضور، وتحدث الخلايلة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته في الأرض ومكنة من قيادة كل ما دونه لخدمته وان الأصل بالتعامل أن يكون ضمن أسس الفطرة السليمة التي حبا الله البشرية بها وهي الخير والود بين الناس ونحن، وقال نحن في زمن كثر فيه الاختلاف في وجهات النظر والآراء ولابد أن نكون قادرين على تقبل بعضنا البعض وان الوقت والجهد الذي يقضى بالخلافات فيه هدر كبير ، ووجه سماحته الطلبة إلى التعامل بتسامح وإيجابية مع جميع القضايا التي تواجههم في حياتهم الجامعية والعملية، وفي ختام الندوة دعا الخلايلة للأمة العربية والإسلامية عامة والى اهل غزة خاصة بأن يثبتهم وينصرهم على عدونا وعدوهم وان يتقبل شهدائهم وان يحفظ الله الأردن آمناً مستقراً بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
وأكد الدكتور بلال أبو قدوم عميد كلية الشريعة الذي أدار المحاضر بأن التّسامح قيمة عظيمة، وأحد المبادئ الإنسانية، التي حولها الإسلام إلى واقع يتعامل به المسلم في حياته اليومية العملية وجرى خلال المحاضرة نقاش موسع أجاب سماحة الدكتور الخلايلة عن أسئلة الحضور.
وفي ختام المحاضرة أشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى أن الأردنيين يعيشون في ظل تسامح العائلة الهاشمية والتي تقتدي بجدها الأعظم رسولنا الكريم، وهذا التسامح رسخ الحب بينهم وبين الأردنيين على مر التاريخ.
وقدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان درع الجامعة لسماحة الدكتور احمد عبد الحفيظ الخلايلة تقديراً وامتناناً له.
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