ضوابط أردنية جديدة على الحوالات المالية إلى سوريا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وضع البنك المركزي الأردني
ضوابط جديدة على الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.
وبحسب تعميم رسمي صادر عن البنك المركزي، فإن على شركات
الصرافة
تنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودة في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودة في سوريا”.
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