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ضوابط أردنية جديدة على الحوالات المالية إلى سوريا

1/2/2024 2:30:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وضع البنك المركزي الأردني
ضوابط جديدة على الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا.

وبحسب تعميم رسمي صادر عن البنك المركزي، فإن على شركات
الصرافة
تنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودة في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودة في سوريا”.

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