أسعار العقارات في دبي تشهد انتعاشاً

سجلت عقارات دبي ارتفاعات جديدة في أسعار الشقق والفلل ذات الأسعار المناسبة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وفق ما ذكره تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، حيث ارتفع سعر القدم المربع في الشقق بدبي بين 3% و6.3% في الربع الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الوحدات بين 3% و14.5%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار القدم المربع للفلل ذات الأسعار المناسبة ارتفعت بين 4.5% و12% بنهاية الربع الثالث 2023.

وسجلت أسعار الوحدات السكنية تفاوتاً بين تراجع 9.6% وارتفاع 17.6%.

وتصدرت منطقة «داماك هيلز 2» قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة في دبي، حيث ارتفع معدل سعر شراء القدم المربع الواحد مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 8.29% وبمعدل 775 درهماً، في حين بلغت نسبة عائد على الاستثمار 6.84% في الفلل بتلك المنطقة.

وبلغ معدل سعر الشراء العام للفلل في «داماك هيلز 2» قرابة 1.56 مليون درهم.



وضمت قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة، قرية جميرا الدائرية، التي شهدت الفلل فيها هي الأخرى ارتفاعاً في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد، بحيث بلغت نسبة الارتفاع 12%، وكان للوحدات ذات الأسعار المرتفعة الفضل الكبير في هذا الارتفاع، وأصبح سعر شراء القدم المربع 820 درهماً، ونسبة عائد على الاستثمار 9.24%.

وبلغ معدل سعر الشراء العام للفلل قرابة 2.64 مليون درهم.



وجاءت الفرجان في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل بأسعار مناسبة في إمارة دبي، وطرأ على الفلل ارتفاع في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد بنسبة 8.04%، وبمعدل 1087 درهماً، ونسبة عائد على الاستثمار 5.92%، وفقاً للآتي: بلغ متوسط سعر شراء فلل بشكل عام 3.942 ملايين درهم.

كما شهدت بعض المناطق الأخرى ارتفاعاً في معدل سعر شراء القدم المربع الواحد، بما فيها الينابيع، وبنسبة 6.04%، ليصبح سعر شراء القدم المربع 1.537 درهماً ونسبة عائد على الاستثمار 5.78%.

وارتفع معدل سعر شراء القدم المربع الواحد في منطقة دبي لاند بنسبة 4.52%، ليصبح سعر شراء القدم المربع 1042 درهماً ونسبة عائد على الاستثمار 7.09%، وعليه تتوفر فلل مكونة من 5 غرف للبيع بمعدل 5.08 ملايين درهم.

وحلت قرية جميرا الدائرية في المرتبة الأولى، ضمن قائمة أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق بأسعار مناسبة في إمارة دبي خلال الربع الثالث من 2023.

وشهدت الشقق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع، حيث ارتفع متوسط سعر شراء القدم المربع الواحد بنسبة 2.98%، مقارنة مع الربع الثاني لعام 2023 ليصبح 1023 درهماً، علماً أن نسبة العائد على الاستثمار في شقق المنطقة يبلغ 8.65%.

وبلغ متوسط سعر شراء شقق في قرية جميرا الدائرية العام 831 ألف درهم. وارتفع متوسط سعر شراء استوديو إلى 526 ألف درهم، بينما وصل سعر شراء شقق من غرفة وصالة إلى قرابة 784 ألف درهم. وبلغ معدل سعر شراء شقق مؤلفة من غرفتين وصالة ما يقارب 1.21 مليون درهم. وارتفع متوسط قيمة صفقات البيع بنسبة 9.71%، ليصبح 726403 دراهم.

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