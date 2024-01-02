«طاقة» تفوز ضمن تحالف بتشييد مشروع مياه في مكة المكرمة بـ 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها في تحالف الشركات الفائز بمشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية؛ والذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم (399 مليون دولار). حيث اختارت الشركة السعودية لشراكات المياه العرض المفضل والمقدم من التحالف الذي يضم أيضاً كلاً من؛ شركة رؤية العالمية للاستثمار (رؤية للاستثمار)، التابعة لمجموعة المهيدب السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية.

ويعتبر مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه أول مشروع من نوعه في المملكة، والذي يتم تطويره وفق نموذج (البناء، والتملك، والتشغيل، ثم نقل الملكية)، ويعكس المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرئيسية للمياه في المملكة. وستتولى «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة في هذا المشروع من خلال شركة تشغيل وصيانة مستقلة ستتملكها إلى جانب «رؤية للاستثمار». وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار درهم إماراتي سيتم تمويل 80% منها عبر القروض. وستمتلك «طاقة» حصة 35% في شركة المشروع، و50% في شركة التشغيل والصيانة.

وأقيم حفل التوقيع على اتفاقية المشروع في الرياض بحضور، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

بناء وتملك وتشغيل

وبموجب اتفاقية المشروع، سيتولى تحالف الشركات مسؤولية بناء، وتملك، وتشغيل البنية التحتية لخزان المياه لمدة 30 عامًا، ومن ثم نقل الملكية إلى الشركة السعودية لشراكات المياه. ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تلبية الطلب الطارئ على مياه في جميع مناطق المملكة، والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

وتبلغ سعة التخزين الإجمالية للخزانات الاستراتيجية مليوني متر مكعب من المياه. وإضافة لذلك، سيتم إنشاء خزانات تشغيلية بسعة 500 ألف متر مكعب وفق نموذج (التصميم، البناء، ونقل الملكية) لدعم نظام توزيع المياه الصالحة للشرب.

ويشكل هذا المشروع التاريخي انعكاساً للتعاون المشترك بين الشركات: «رؤية للاستثمار»، و«مؤسسة الخليج للاستثمار»، و«طاقة»، حيث يسعى تحالف هذه الشركات إلى ضمان توفير إمدادات مياه موثوقة وفعالة للمنطقة بالاستفادة من توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي: «يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية بمشاركة القطاع الخاص. ويأتي بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه. وسيعمل المشروع بنظام البناء، والتملك، والتشغيل ثم نقل الملكية. وسيدخل مرحلة التشغيل الفعلي في الربع الثاني من عام 2027.»

وأضاف:سيساهم هذا المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتضمن وحدات طاقة شمسية لخفض الاعتماد على الشبكة العامة، فضلاً عن توفير المياه المخزنة بنسبة 100%، وخفض تكاليف التشغيل ودعم المحتوى المحلي من خلال زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.

منظومة فعالة

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة:«يشرفنا في شركة «طاقة» أن نكون شريكاً في هذا التحالف الرائد الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للمياه في مدينة مكة المكرمة. إن هذا المشروع يتماشى مع التزام «طاقة» بالتنمية المستدامة والابتكار، ونحن نتطلع من خلاله إلى إنشاء منظومة فعالة وموثوقة لتوريد المياه بما يلبي احتياجات المجتمع.»

وقال عمر الميداني الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار:«نحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لإنشاء نظام مرن ومستدام لتخزين المياه في الجعرانة. وهو ما يعكس التزامنا المشترك بالتميز وتركيزنا الثابت على تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وموثوقية.»

وصرح مشاري الجديمي رئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة لمؤسسة الخليج للاستثمار، قائلاً:«ان فوزنا بمشروع جعرانة للخزن الاستراتيجي المستقل للمياه (ISWR-1) يعزز من دور مؤسسة الخليج للاستثمار في دعم مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.».

ويمثل مشروع خزان جعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه خطوة تاريخية نحو تأمين موارد المياه في المنطقة، ويجسد عزم المملكة الهادف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت «طاقة» قد أعلنت مؤخراً عن أهدافها الجديدة للنمو لعام 2030، حيث أوضحت الشركة ضمن أهدافها المحدثة خططها للتوسع في أعمال النقل والتوزيع على الصعيد الدولي. ويعد مشروع خزان»جعرانة«الاستراتيجي المستقل للمياه، رابع مشاريع «طاقة» في قطاع النقل والتوزيع، التي يتم بحث إمكانيتها أو تنفيذها خارج دولة الإمارات، ففي ديسمبر 2023، وقَعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر. وقبل ذلك، أعلنت «طاقة» عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت «طاقة» 25 مليون جنيه إسترليني (113 مليون درهم) في شركة «إكس لينكس فيرست ليميتد» لمد أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية لنقل الكهرباء المولَدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة.

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