«أمنية» تُسعد قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية

أكّدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، حرص المؤسسة على مواكبة جهود القيادة الرشيدة في استدامة الفرح والسعادة في قلوب جميع الأطفال المرضى مع عائلاتهم داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء.

وقالت: "إن إسعاد قلوب المرضى وإدخال مشاعر الأمل والتفاؤل والقوة والشجاعة إلى قلوبهم عنوان مهمّتنا التي لا تنتهي. وفي مؤسسة تحقيق أمنية نجحنا في أن نواكب أهداف عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتحقيق استدامة الفرح والسعادة في قلوب الجميع دون تفرقة".

وأضافت: "تمكّنت المؤسسة خلال عام 2023 من نثر بذور السعادة والتفاؤل في قلوب 712 طفلاً وطفلة من 28 جنسية داخل الدولة وخارجها، الذين يُعانون من حوالي 98 مرضاً من الأمراض المُزمنة المُهدّدة للحياة".

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف: "عمل الخير الإنساني النبيل في دولة الإمارات لا تتوقف عجلته، ونُسارع في المؤسسة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى بغض النظر عن أماكنهم أو جنسياتهم. وأثلجت نتائج عام 2023 قلوبنا حيث تمّ تحقيق 307 أمنيات في الإمارات، و217 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى 188 أمنية في جمهورية مصر العربية، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات والتوسّعات في عمل الخير وإسعاد قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة أينما كانوا".

وأشادت بجهود فريق عمل المؤسسة المبذولة في الحرص على تحقيق أمنيات الأطفال، مع تمكّنهم من زيادة نسبة تحقيق الأمنيات المُتعلّقة بالسفر خارج الدولة عن طريق الحملات المُنتظمة التي يتمّ إطلاقها بهذا الخصوص.

وتوجّهت الشيخة شيخة بنت سيف بالشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على ردّ الجميل لأرض الخير والبركة والملتزمة بتأدية مسؤولياتها المجتمعية، وإلى كل أفراد مجتمع الإمارات على مُساهماتهم الكريمة والسخية، التي لعبت دوراً محورياً مهمّاً في تحويل جميع أمنيات الأطفال المرضى إلى واقع أدخل السعادة والأمل على قلوبهم مع عائلاتهم.

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