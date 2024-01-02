يورغن كلوب يفقد خاتم زواجه ومصور ينقذ الموقف

تحولت فرحة يورغن كلوب بانتصار ليفربول الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فزع عندما فقد خاتم زواجه للحظات في احتفالات ما بعد المباراة يوم الاثنين.

واحتاج الأمر إلى عين مصور تلفزيوني حادة لتحديد موقع الخاتم في منتصف ملعب آنفيلد. ورد كلوب بتقبيل الخاتم أمام الكاميرات.

وقال كلوب: "لقد تعرضت لصدمة كبيرة، لكنه عاد".

حدثت الواقعة في اللحظات التي أعقبت فوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 4-2، ليرفع فريق كلوب الفارق إلى ثلاث نقاط ليصعد إلى صدارة الترتيب.

وكان كلوب قد هنأ لاعبيه واتجه نحو الجماهير وهو يصفق، قبل أن يدرك أنه فقد خاتم زواجه. وقام بفحص العشب بالقرب من المكان الذي كان يقف فيه، حتى أنه سأل أحد العمال في الملعب أن يساعده في البحث.

لكن مصور قناة سكاي سبورتس البريطانية أخبر كلوب بمكان الخاتم.

وقال كلوب "يا إلهي، كان من الممكن أن يكون الأمر مخيفا حقا. لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف. لقد كانت صدمة كبيرة، لكنها مرت بسلام. من وقت لآخر، عندما أفقد كيلوغراما أو اثنين، فلا يصبح مقاس الخاتم مناسبا".

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