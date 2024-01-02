الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في بلدة يعبد جنوب جنين واقتحمت قرية فقوعة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء فيها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة بعد مداهمة عدة منازل ومحلات تجارية، ونصبت عدة حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد.
وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
في السياق ذاته، اقتحمت
قوات الاحتلال قرية فقوعة
شمال شرق جنين وداهمت أحيائها وشنت حملة تمشيط واسعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات .
MENAFN02012024000205011050ID1107675523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.