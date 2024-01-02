الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في بلدة يعبد جنوب جنين واقتحمت قرية فقوعة شرقا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء فيها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة بعد مداهمة عدة منازل ومحلات تجارية، ونصبت عدة حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق ذاته، اقتحمت

قوات الاحتلال قرية فقوعة

شمال شرق جنين وداهمت أحيائها وشنت حملة تمشيط واسعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات .