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هآرتس: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل لعرقلة وقف الحرب

1/2/2024 2:19:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.


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