هآرتس: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل لعرقلة وقف الحرب

هآرتس: إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل لعرقلة وقف الحرب
التاريخ
1/2/2024 2:19:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.
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