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الحوارات لـ الوكيل: حرب إسرائيل بعد 7 أكتوبر حرب وجودية

1/2/2024 2:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن حرب الاحتلال بعد 7 أكتوبر حرب وجودية لاسرائيل ولا يهمهم فيها الخسائر المادية.


وأضاف الحوارات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن الانسحاب الجزئي لجيش الاحتلال من قطاع غزة جاء لإجراء "عمليات جراحية" مشيرا إلى أنها عبارة عن عمليات عسكرية جوية أكثر دقة.


ونوه أن جيش الاحتلال يسعى للسيطرة على معبر فيلادلفيا في غزة ليعطيهم الاولوية للتعامل مع الحدود بين مصر وغزة٬ مؤكدا أن الاحتلال يهدف لتهجير أهالي فلسطين.


ولفت ان الفلسطينيين صامدون أمام العدوان وحاول عدد منهم العودة إلى شمال القطاع إلا أن الاحتلال منعهم بهدف التهجير.

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