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نيويورك بوست: بايدن أمضى أكثر من ثلث عام 2023 في العطل

1/2/2024 2:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمضى أكثر من ثلث عام 2023 في الإجازات.
وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات إحصائية أن رئيس الولايات المتحدة أمضى 138 يوما في العطل (37% من العام بأكمله). وكان المكان المفضل لقضاء العطلات بالنسبة لبايدن هو مقر إقامته في ولاية ديلاوير.


وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أمضى أيضا بعض الوقت في كامب ديفيد، وفي جزيرة سانت كروا في البحر الكاريبي، وعلى بحيرة تاهو.


وأضافت "نيويورك بوست"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يقضي في المتوسط 26% فقط من وقته خارج البيت الأبيض كل عام.

RT

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