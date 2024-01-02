بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الإبتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر كانون الثاني لعام 2024 الجاري في عدد من مناطق المملكة.
وقالت الادارة إنه ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الاحد لغاية الاربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
ويوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهرا .
وتاليا مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل:
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