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صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اقتحام جنين ومخيمها اليوم استمر لـ 3 ساعات وسط اشتباكات

1/2/2024 2:18:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي إن جنين شهدت صباح اليوم اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومين بعد عمليات اقتحام المدينة ومخيمها.
وأضاف السمودي خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن اقتحام جنين ادى إلى اعتقال عدد من الشبان وإصابة فلسطيني بالإضافة إلى إغلاق المداخل ونشر قناصين فوق عدة مباني .
ونوه أن عملية الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها استمرت أكثر من 3 ساعات اليوم بهدف تفتيش المنازل للبحث عن مقاومين مطلوبين .
وجاء الاقتحام بعد أن قام مقاومين تابعين لسرايا القدس بتنفيذ مسيرة رافضة للعدوان الاسرائيلي في جنين .




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