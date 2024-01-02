صحيفة عبرية: ارتفاع عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية بنسبة 150%

صحيفة عبرية: ارتفاع عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية بنسبة 150%
التاريخ
1/2/2024 2:18:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة هآرتس، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عن الشهر الماضي.
ومنتصف الشهر الماضي، أفاد رامي عبده، مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي القطاع، وذكر المرصد أن إسرائيل تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة زيكيم العسكرية.
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