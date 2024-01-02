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صحيفة عبرية: ارتفاع عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية بنسبة 150%

1/2/2024 2:18:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عن الشهر الماضي.
ومنتصف الشهر الماضي، أفاد رامي عبده، مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي القطاع، وذكر المرصد أن إسرائيل تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة زيكيم العسكرية.




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