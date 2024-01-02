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بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الانتقالية

1/2/2024 2:18:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد علي محمد الأمين زين رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر، أول مشاورات إقليمية في أغاديس، مستهلا ما أسماه "الحوار الوطني الشامل" لتحديد طول الفترة الانتقالية في البلاد.


أفادت بذلك، وكالة فرانس برس، وأشارت إلى أن المشاورات ستجري في ثماني مناطق من البلاد، أولها مدينة أغاديس شمالي البلاد، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية.


وشارك حوالي 300 شخص في المشاورات: مسؤولون منتخبون، وزعماء تقليديون، ومشاركون سابقون في انتفاضات الطوارق (1991-1995 و2007-2009)، وممثلو منظمات الشباب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.


وذكرت الوكالة أن موضوع المناقشة هو، من بين أمور أخرى، مدة الفترة الانتقالية، فضلا عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه الفترة. وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا.


وفي نهاية يوليو 2023، تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي النيجري وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.

RT

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