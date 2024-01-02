بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الانتقالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد علي محمد الأمين زين رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر، أول مشاورات إقليمية في أغاديس، مستهلا ما أسماه "الحوار الوطني الشامل" لتحديد طول الفترة الانتقالية في البلاد.
أفادت بذلك، وكالة فرانس برس، وأشارت إلى أن المشاورات ستجري في ثماني مناطق من البلاد، أولها مدينة أغاديس شمالي البلاد، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية.
وشارك حوالي 300 شخص في المشاورات: مسؤولون منتخبون، وزعماء تقليديون، ومشاركون سابقون في انتفاضات الطوارق (1991-1995 و2007-2009)، وممثلو منظمات الشباب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
وذكرت الوكالة أن موضوع المناقشة هو، من بين أمور أخرى، مدة الفترة الانتقالية، فضلا عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه الفترة. وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا.
وفي نهاية يوليو 2023، تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي النيجري وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
RT
MENAFN02012024000208011052ID1107675515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.