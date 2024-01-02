الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة إلكترونياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي الشكر لجميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا وكذلك لالتزامهم وتجاوبهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية في المواعيد المحددة قانونيا دون أي تأخير.



ودعا المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏ 2023 من خلال موقع الدائرة الكترونياً وضرورة مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2023.



وأكد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.



وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.



‎وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني .



علما بأن الدائرة قامت بتحديث نماذج اقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2023 ‏وقامت بوضعها على موقعها الالكتروني وكذلك قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الالكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الدخول الى الرابط ‏الالكتروني واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.



ودعت الدائرة المكلفين الى ضرورة ‏الالتزام بدفع المبالغ ‏التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني المتاحة.‏ كما وطلبت من المكلفين تقديم الاقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار لتقديمها ‏في ‏نهاية الفترة القانونية.



وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.