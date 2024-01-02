الاحتلال يغتال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الاثنين، عن استشهاد الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في سجن (مجدو).



وأكّدت هيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك، أن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن البحش، والمعتقل منذ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن مدة 35 شهرًا.



والشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم.

