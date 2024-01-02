قوات الاحتلال تنسحب من جنين
التاريخ
1/2/2024 1:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سحبت صباح اليوم الثلاثاء آلياتها من مدينة جنين ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع مقاومين.
وكان المراسل أفاد في وقت سابق بأن الاشتباكات جرت في حارة الدمج غربي المخيم، مشيرا إلى أن الاقتحام الإسرائيلي رافقه قطع الكهرباء عن المخيم ومحيطه.
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