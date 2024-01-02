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قوات الاحتلال تنسحب من جنين

1/2/2024 1:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سحبت صباح اليوم الثلاثاء آلياتها من مدينة جنين ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع مقاومين.
وكان المراسل أفاد في وقت سابق بأن الاشتباكات جرت في حارة الدمج غربي المخيم، مشيرا إلى أن الاقتحام الإسرائيلي رافقه قطع الكهرباء عن المخيم ومحيطه.




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