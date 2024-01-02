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الاحتلال يكشف أسباب سحبه 5 ألوية من غزة

1/2/2024 1:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ"مجلة نيوزويك" إن سحب قوات الاحتلال جزئيا من قطاع غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير وأنه يهدف لضمان التخطيط والاستعداد القتالي لمواصلة العمليات خلال العام الجاري.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الانسحاب مستمر من المنطقة الشمالية، وإن هناك تناقصا في حجم القتال، وسيتم تسريح مزيد من القوات في الأيام القادمة.
وأضافت وسائل الإعلام أن الفرقة الـ98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس بهدف تحديد مكان الأسرى، وتصفية قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتدمير البنية التحتية العسكرية.


كما ذكرت أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن اليوم التالي "لأسباب سياسية" حسب زعمه.


وقالت وسائل الإعلام إن الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية الأكثر دقة، التي تقوم على سحب قوات الجيش من داخل القطاع، والتحرك المستقبلي بها من داخل الأراضي الإسرائيلية نحو الأهداف، وليس من داخل القطاع، وذلك حتى لا تصبح هدفا للخلايا المسلحة، حسب تعبيرها.


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية من غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إضافة إلى 3 ألوية تدريب.


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