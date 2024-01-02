سانا: إسرائيل تقصف مواقع بريف دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكري، أن إسرائيل نفّذت صباح اليوم الثلاثاء عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل، استهدف عددا من النقاط بريف دمشق.
وقال المصدر العسكري السوري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.
وأواخر الشهر الماضي، قتل العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
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