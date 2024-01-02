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سانا: إسرائيل تقصف مواقع بريف دمشق

1/2/2024 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكري، أن إسرائيل نفّذت صباح اليوم الثلاثاء عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل، استهدف عددا من النقاط بريف دمشق.


وقال المصدر العسكري السوري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.


وأواخر الشهر الماضي، قتل العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.


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