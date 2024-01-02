استشهاد 5 شبان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن 5 شبان استشهدوا صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصفحة غرب بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.
وأفاد ناشطون بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان بعد محاصرتهم في منزل. وكانت المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة قلقيلية من محورها الشرقي، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون تنكيل جنود الاحتلال بشاب مصاب قبل اعتقاله.
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