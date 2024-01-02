Tuesday, 02 January 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


16 اصابة بحادث مروع على الطريق الصحراوي أمس

1/2/2024 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مندوب الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية اليوم الثلاثاء نشطة وانسيابية ولا وجود لعوائق تذكر .
وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري انه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 3 حوادث مرورية نتج عنها 23 اصابة .
حيث تم التعامل في تمام الساعة الواحدة والثلث من مساء يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة واصطدامها بعامود انارة على الطريق الصحراوي نتج عنه 16 اصابة بين البسيطة والمتوسطة ، واشارت الدوريات انه تم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ
كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة، تم نقلهم بواسطة كوادر الدفاع المدني.
وتم التعامل مع حادث تدهور واصطدام لمركبة على طريق معان، نتج عنه 3 إصابات متوسطة تم نقلها إلى المركز الطبي.
وضبطت الدوريات خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة مخالفات خطرة، منها ضبط مركبة تسير بسرعة 80 - 144 ، وضبط سائق غير مرخص في منطقة المفرق.
وختمت الدوريات بنصيحة لجميع السائقين بضرورة توخي الحطية و الحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات الخطرة، خاصة فيما يتعلق بالسرعات الزائدة.

MENAFN02012024000208011052ID1107675216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث