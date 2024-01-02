إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات قلقيلية

إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات قلقيلية
التاريخ
1/2/2024 1:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ، إن أحد ضباطه أصيب بجراح متوسطة خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في قرية عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان إثر اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة عزون، وفي مدينة قلقيلية نفسها.
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