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إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات قلقيلية

1/2/2024 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ، إن أحد ضباطه أصيب بجراح متوسطة خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في قرية عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.


يأتي هذا الإعلان إثر اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة عزون، وفي مدينة قلقيلية نفسها.

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