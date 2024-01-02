مادورو يعلق على أغبى خطوة لرئيس الأرجنتين الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بالخطوة الأكثر غباء التي قام بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والموجهة ضد الدولة نفسها.



وقال مادورو في مقابلة صحفية: "إخراج الأرجنتين من هذا العملاق، "بريكس"، هي أحد أغبى الأشياء التي قام بها ميلي ضد الأرجنتين. لأنه بسحب الأرجنتين من "بريكس"، فإنه يتصرف ضد الأرجنتينيين، ضد العمال ورجال الأعمال الأرجنتينيين".

إقرأ المزيد

واعتبر الرئيس الفنزويلي أن ميلي سيعيد الأرجنتين إلى القرن الـ19 ويحولها إلى "تابعة للعالم الإمبراطوري أحادي القطب، ومستعمرة جديدة من أمريكا الجنوبية".

وأرسل ميلي في نهاية عام 2023 رسالة إلى زعماء في مجموعة "بريكس"، يرفض فيها انضمام الأرجنتين إلى المنظمة.



وتوحد مجموعة بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.



وفي القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميا للانضمام إلى بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

RT