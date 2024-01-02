انباء عن استشهاد عدد من الشبان تم محاصرتهم في قرية عزون شرقي قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/ قالت مصادر مخلية في اخبار اولية ان عدد من الشبان الفلسطينيين استشهدوا فجر اليوم الثلاثاء برصاص وحدات خاصةً اسرائيلية بعد محاصرتها لمنزل في قرية عزون الى الشرق من محافظة ومدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعدمت اربعة شبان بعد محاصرتها لهم في احد المنازل بقرية عزون شرق قلقيلية في ساعات الفجر الاولى حيث استمر حصارهم لعدة ساعات.
وقالت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثامين الشهداء الذين ارتقوا في بلدة عزون شرقي قلقيلية.
واظهرت بعض الصور التي نشرتها مصادر اعلامية عبرية قيام جيش الاحتلال بنقل احد الجثامين على حمالة ويتم ادخاله بسيارة عسكرية كما اظهرت صور اخرى صور اسلحة رشاشة ادعى الاحتلال انها بحوزة الشهداء.
من ناحيتها نعت كتائب شهداء الأقصى مجموعات ليوث المجد الشهداء إياد شبيطة وقصي عدوان ووليد رضوان ومحمد رضوان.
وأكدت كتائب شهداء الاقصى
أن جنودها في الميدان لن يسلمو الراية وقد تصدوا لقوات وآليات الاحتلال بالاشتباكات والعبوات الناسفة في الكمائن التي استدرجوها إليها.
وقالت وسائل الاعلام العبرية ان وحدات خاصة من جيش الاحتلال قامت بتصفية اربعة شبان بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في بلدة عزون.
من ناحيته اعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط خلال الاشتباكات في بلدة عزون شرقي قلقيلية فجر اليوم.
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