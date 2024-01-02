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النفط يستهل العام الجديد بارتفاع 1%

1/2/2024 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع.
وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 78.07 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 بالمئة.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير.

وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.

MENAFN02012024000110011019ID1107675179

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