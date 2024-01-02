يديعوت أحرونوت: إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة.



وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت الجمعة الماضية أنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال عادل خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي إن إسرائيل "ملزمة بالحضور لأنها موقعة على ميثاق محاربة الإبادة الجماعية" في حال عدم حضورها ومثولها أمام المحكمة قد " تصدر المحكمة قرارا يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة".



وأشار خليل إلى أن " إسرائيل تراهن على الدور الأميركي الذي قد يمارس ضغوطا على المحكمة أو جنوب افريقيا" على حد قوله.

