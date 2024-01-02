الاحتلال يعتقل فلسطينية من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينية من مخيم الجلزون، شمال رام الله، وداهمت منازل ومحال تجارية.
وأفادت مصادر٬ بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة جراح عمر دلايشة، وذلك عقب دهم منزلها في المخيم وتفتيشه.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحال تجارية، وقامت بتفجير باب محل يعود للشاب مهدي أبو شريفة قرب مكتب وكالة الغوث بالمخيم.
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