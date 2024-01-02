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الاحتلال يعتقل فلسطينية من رام الله

1/2/2024 12:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينية من مخيم الجلزون، شمال رام الله، وداهمت منازل ومحال تجارية.
وأفادت مصادر٬ بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة جراح عمر دلايشة، وذلك عقب دهم منزلها في المخيم وتفتيشه.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحال تجارية، وقامت بتفجير باب محل يعود للشاب مهدي أبو شريفة قرب مكتب وكالة الغوث بالمخيم.





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