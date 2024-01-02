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قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية

1/2/2024 12:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة، وتزايدت اقتحامات الاحتلال بالضفة منذ معركة طوفان الأقصى.
فقد اقتحمت مخيم جنين ودارت بينها وبين المقاومة اشتباكات عنيفة في حارة الدمج غربي المخيم.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، ومخيم عين السلطان وانتشرت في شوارعه.
وشلمت اقتحامات قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله، وقامت بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الإنارة، خلال اقتحامها للقرية.




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