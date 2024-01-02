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مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي العمل والطاقة

1/2/2024 12:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.


حيث تناقش اللجنة المالية، موازنات كل من وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.


وتناقش لجنة الريف والبادية الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.
وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال اجتماعها، الفرص والبدائل المتاحة للمرأة العاملة بالمواقع الأثرية في البترا.


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