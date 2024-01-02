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نحو 34 ألف طالب يتقدم لتكميلية التوجيهي اليوم

1/2/2024 12:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه الثلاثاء، 33734 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الرابع، وذلك من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.
ويتقدم الطلبة إلى امتحان مبحث الرياضيات 2 ، الأنتاج النباتي، العلوم المهنية الخاصة٬ موزعين على النحو التالي (الفرع الأدبي: 14603، الفرع العلمي، 15586، الفرع الشرعي 68، الفرع الصناعي 1744، فرع الاقتصاد المنزلي 684، الفرع الزراعي 592، الفرع الفندقي 457.




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