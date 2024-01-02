نحو 34 ألف طالب يتقدم لتكميلية التوجيهي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه الثلاثاء، 33734 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الرابع، وذلك من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.
ويتقدم الطلبة إلى امتحان مبحث الرياضيات 2 ، الأنتاج النباتي، العلوم المهنية الخاصة٬ موزعين على النحو التالي (الفرع الأدبي: 14603، الفرع العلمي، 15586، الفرع الشرعي 68، الفرع الصناعي 1744، فرع الاقتصاد المنزلي 684، الفرع الزراعي 592، الفرع الفندقي 457.
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