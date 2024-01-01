تليفزيون اليوم السابع يطلق سلسلة جديدة للفيديوهات والخرائط التفاعلية بداية 2024

(MENAFN
- Youm7) فى إطار تطوير الأدوات المستخدمة، ومجاراة التطور التكنولوجى يومًا تلو الآخر، بدأ "تليفزيون اليوم السابع "، سلسلة جديدة من الفيديوهات والخرائط التفاعلية المتطورة.
وتسهم تلك الأداة الجديدة فى قراءة وتحليل الأحداث الجارية، والاستعانة بها فى التغطيات الخاصة التى يبثها تليفزيون اليوم السابع عبر منصاته المتنوعة، وذلك باستخدام أدوات الجرافيك الحديثة من تصميم الزميلة شريهان نجدى.
جانب من تغطية تليفزيون اليوم السابع لنتيجة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024
والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عالمى.
وستشكل التقنيات الحديثة التى نقدمها للمشاهد نوعا فريدا وبصمة مختلفة فى عالم الصحافة، وذلك لأنها تجعل المحتوى أكثر إقناعا من الناحية البصرية والمحتوى، وتتميز بقدرتها على جذب انتباه المشاهدين للتفاعل معنا بشكل أكبر
ويتضمن هذا المحتوى تحليلا أعمق لكل الأحداث والأخبار والقضايا، ويبثه
تليفزيون اليوم السابع
بشكل منتظم لجمهوره خلال عام 2024
جانب من تغطية
تليفزيون اليوم السابع
لردود الأفعال العالمية عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .
جانب من تغطية
تليفزيون اليوم السابع
لتغطية إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الماضية.
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