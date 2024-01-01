العثور على 3 مومياوات قديمة شرقى حضرموت فى اليمن

MENAFN - Youm7) قال رياض باكرموم مدير الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف الحكومية بمحافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن، إنه تم العثور على ثلاث مومياوات قديمة شرقى حضرموت فى أول كشف أثرى من نوعه بالمحافظة الغنية بالنفط.

وأكد باكرموم، أن المومياوات المكتشفة فى حالة جيدة وسيجرى دراستها لمعرفة المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع.

وكان اليمنيون القدماء يستخدمون فى عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات والراتنجات والصمغ العربى والملح والقطران.

ووجدت معظم المومياوات فى اليمن، الزاخر بالمواقع التراثية والأثرية، ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية وبعضها فى حالة قرفصاء، فى مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال.

وفى السابق، عثر على مومياوات بمناطق صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام، كان من أبرزها مومياء عثر عليها عام 1986 يعود تاريخها إلى نحو 3200 عام، أى عام 1200 قبل الميلاد. وهى محفوظة حاليا فى متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء.

ومارس اليمنيون التحنيط لتلبية متطلبات بعض العبادات اليمنية القديمة، وعند مجيء الإسلام ترك اليمنيون التحنيط.