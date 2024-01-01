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صافرات الإنذار تدوى في جنين تزامنا لاقتحام الاحتلال للمخيم

1/1/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم جنين مع قطع الكهرباء عن المخيم، كما شهد المخيم اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.









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