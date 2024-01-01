صافرات الإنذار تدوى في جنين تزامنا لاقتحام الاحتلال للمخيم

(MENAFN
- Youm7) دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بعد وصولها إلى مداخل مخيم جنين
وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم جنين مع قطع الكهرباء عن المخيم، كما شهد المخيم اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.
MENAFN01012024000132011024ID1107675110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.