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تدمير 71 آلية للاحتلال وقتل 16 جنديا إسرائيليا خلال الأيام الأربعة الماضية

1/1/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية تحقيق انجاز جديد على أرض الواقع في قطاع غزة، في ظل اقتراب مرور 3 أشهر على الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وذكرت الفصائل بحسب "تليفزيون فلسطين"، أنه جرى تدمير71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 16 جنديا، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية خلال الأيام الأربعة الماضية، في ظل نجاح الفصائل على إسقاط طائرتي استطلاع، والاستيلاء على طائرة مسيرة أخرى.

في سياق متصل نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 جنود جراح أحدهم خطيرة في معارك جنوب غزة، وإصابة خطيرة لضابط في الشمال.

ويسجل قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 87 يوم على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.









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