مشروع مسام ينتزع 719 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع

MENAFN - Youm7) تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام، من انتزاع 719 لغمًا فى مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و102 لغم مضاد للدبابات، و615 ذخيرة غير منفجرة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فريق "مسام" نزع 174 ذخيرة غير منفجرة فى محافظة عدن، وفى محافظة الحديدة نزع 20 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية الخوخة، ونزع لغم مضاد للأفراد فى مديرية حيس، كما استطاع الفريق فى مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.





ونزع الفريق فى مديرية عين بمحافظة شبوة لغمًا مضادًا للأفراد، وفى محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 37 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية باب المندب، ونزع الفريق لغمًا مضادًا للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية المخاء، و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التى نُزعت خلال شهر ديسمبر إلى 3.015 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 426 ألفًا و809 ألغام.