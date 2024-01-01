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وزير الإعلام اليمنى يشيد بمشروع محطة الكهرباء فى مدينة حديبو بسقطرى

1/1/2024 11:27:17 PM
(MENAFN- Youm7)

أشاد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بمشروع محطة الكهرباء فى مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الذى نفذه البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.


جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الإعلام اليمنى برفقة قائد قوات الواجب 808 للدعم والإسناد بسقطرى العميد ركن منيف المطيرى، للمحطة ولمشروع المياه بمدينة حديبو الذى نفذه البرنامج السعودى، تلبيةً لاحتياجات المدينة اليومية من المياه الصالحة للشرب.


ووجه الشكر والتقدير للبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر والقائمين على هذه المشاريع، التى تسد احتياجات سكان حديبو، وتسهم فى استقرار وتنمية الجزيرة، التى تعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده، لدعم أبناء الشعب اليمني.


وأكد الإريانى -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- أن هذا الدعم يعبر عن عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويجسد المواقف الأخوية فى مختلف المراحل والظروف.


من جهتهم، أشار القائمون على محطة الكهرباء فى مدينة حديبو أنها باتت جاهزة للتشغيل بقدرة 3.75 ميجا وستعمل على مدى 24 ساعة.







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