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إجراءات استخراج رخصة ترميم عقار من المركز التكنولوجى.. اعرف المستندات

1/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7)

تشهد المحافظات طفرة فى تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال إنشاء وتطوير
المراكز التكنولوجية ، والتى تقدم أغلب الخدمات الحكومية للمواطنين، لتوفير كافة سبل الراحة لهم وتخفيف العبء عنهم، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، وتقليل التكدس فى أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتقديم خدمات راقية للمواطنين، أبرزها فى مجال تراخيص البناء والمحلات، وتوصيل المرافق والتصالح، وخدمات المحليات.


يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين خطوات وإجراءات تقديم طلب لاستخراج ترخيص أعمال بناء (ترميم)، نوضحها فى السطور التالية:


أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال عنه (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.


ثانيًا: المستندات المطلوبة

- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

- تقرير فنى مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفى حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافى أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.


ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- سداد رسم المعاينة.

- بعد معاينة الإدارة المختصة، يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

- سداد رسوم الرخصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها.








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