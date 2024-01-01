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تعرف على تفاصيل الدراسات البحثية لتأهيل الترع

1/1/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7)

ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة فى محافظات "الفيوم - كفر الشيخ - الشرقية"

2- عرض الاختبارات الجيوتقنية للتربة، تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لها ومنع انهيارها.

3- تنفيذ مناطق تجريبية فى أحباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة.

4- الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- استمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع مصلحة الرى وتنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة.







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