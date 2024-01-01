التموين: حظر استيراد المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

MENAFN - Youm7) أعلنتوزارة التموينوالتجارة الداخلية أنه فى مجال الجهود الرقابية خلال عام 2023 لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بإجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة إلى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالى عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ.





كما تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة وآلالات وأدوات الوزن والقياس والكيل "طلمبات وقود /غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة - المواد المعبأة"، كما أنه فى إطار أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة لأى رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكامًا للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التى يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان استيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظًا على حقوق المصلحة.





وفى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالأسواق، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية





صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج باصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الآخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى إلى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلى كما تم مد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر أخرى) كما صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.





كما تم إصدار القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة مادة جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعًا لحدوث أى تضارب فى أى قرارات صادرة من هذه الجهات.