كيفية طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

MENAFN - Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين العديد من الخدمات الخاصة بتراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق وخدمات المحليات، حيث شهدت المحافظة طفرة فى تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا فى أحياء ومراكز ومدن المحافظة.





يتضمن دليل خدمات

المراكز التكنولوجية

بالجيزة خطوات وإجراءات طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي)، وذلك على النحو التالي:





أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق) أو إعلام وراثة.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.





ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص.

- تقرير فنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية.

- أما بالنسبة للأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابى (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.





ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم الشهادة.

- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحى ورئيس الإدارة المختصة.

- تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقى الخدمة.