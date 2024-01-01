بوتين يتعهد بعدم التخلى عن مواقع العملية العسكرية فى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده لن تتخلى عن مواقعها العملية العسكرية في أوكرانيا، على الرغم من أنها لا ترغب في القتال إلى أجل غير مسمى.



وقال بوتين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "ليست لدينا رغبة في القتال إلى أجل غير مسمى في أوكرانيا، لكننا لن نتخلى عن مواقعنا أيضًا".



وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي أن وضع التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد تحت السيطرة، موضحا أن "التضخم لدينا ارتفع قليلا، والأسعار ارتفعت إلى حد ما، لكن كل شيء تحت السيطرة"، لافتًا الانتباه إلى النمو في الصناعات التحويلية.





وأضاف: "لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل من قبل، كنا نشكو بحسرة طوال الوقت من أن الإيرادات الرئيسية تأتي من النفط والغاز، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تجاوز نمو الصناعات التحويلية في هيكل اقتصادنا، حتى أصبح يفوق بكثير نمو إيرادات النفط والغاز"، وأعتقد أن عائدات النفط والغاز زادت بنسبة 3%، بينما ارتفعت عائدات الصناعة التحويلية بصورة أكبر بكثير، وهذا لم يحدث من قبل".