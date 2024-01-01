الجيش النمساوى: اعتقال 22 ألفا و350 لاجئا و 70 مهربا العام الماضى

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الدفاع النمساوية أنه تم اعتقال 22 ألفا و350 لاجئا و70 مهربا في العام الماضي، مشيرة إلى وجود 900 جندي نمساوي منتشرين في الخارج في 15 مهمة منهم 31 امرأة.



وذكرت الوزارة -في بيان أن أهم وحدات الجيش النمساوي في الخارج موجودة في كوسوفو والبوسنة والهرسك ولبنان ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إحدى السمات الخاصة للجيش كانت إرسال فرق دعم الأزمات إلى الشرق الأوسط.



وأشار البيان إلى مشاركة 150 عنصرا من الجيش الفيدرالي في حماية الممتلكات وحراسة البنية التحتية الحيوية في مهمات تستمر حتى نهاية فبراير المقبل .



ولفت البيان إلى أنه تم إبطال مفعول ما يقرب من 51 طنا من الألغام من خلال 1042 عملية في العام الماضي بما في ذلك حوالي 100 كيلوجرام من بحيرات النمسا في ثلاث عمليات غوص في شهر سبتمبر الماضي وحده، كما تم العثور على 16 قنبلة غير منفجرة تابعة للاتحاد السوفييتي السابق من الحرب العالمية الثانية وتم التخلص منها.